PSG : Neymar toujours blessé, le coupable désigné

Dans : PSG.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain au mois de juillet 2017, Neymar a multiplié les pépins physiques.

En cette fin d’année, l’attaquant brésilien était de nouveau sur le flanc en raison d’une blessure à la cheville. La faute à qui ? Certainement pas à « pas de chance » selon Jonatan MacHardy. Au micro de RMC, le consultant a frontalement désigné Thomas Tuchel comme le principal responsable des bobos à répétition de Neymar dans la capitale française. Par ailleurs, l’intervenant de la radio regrette que Thomas Tuchel, officiellement renvoyé mardi midi par le Paris Saint-Germain, n’ait jamais été en mesure de transmettre ses idées de jeu aux joueurs franciliens. Ce sera tout le défi de Mauricio Pochettino dans la capitale française…

« Dès le départ, je pense que les multiples blessures de Neymar, c’est la faute de Thomas Tuchel. La stratégie du bisounours qu’il a voulu employer alors qu’on s’attendait à voir débarquer le colonel allemand qui avait enlever le ketchup des placards de Gundogan a joué totalement contre-nature à Paris. Je pense qu’il a laissé trop de liberté à Neymar. A mon avis, ses blessures sont liées à ça. Cela démontre l’échec de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain. C’était un entraîneur capable de transcender une équipe, qui était capable de faire en sorte que les individualités soient à fond dans le projet collectif à Mayence et à Dortmund. On en revient aux carences d’un club qui a passé à la machine à laver un nouvel entraîneur. Le problème de Tuchel, c’est que malgré son très bon bilan comptable, on n’a jamais vraiment vu sa patte dans le jeu de Paris » a jugé Jonathan MacHardy, dont les accusations à l’encontre de Thomas Tuchel au sujet des blessures de Neymar ne manqueront pas de faire réagir.