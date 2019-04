PSG : Neymar tape du poing sur la table, il exige qu'on l'écoute

Dans : PSG, Ligue 1.

Si c'était silence radio dans les rangs du Paris Saint-Germain après la défaite contre Rennes en finale de la Coupe de France, Neymar a eu lui le courage de faire face aux questions. Comme sur la pelouse du Stade de France, la star brésilienne du PSG a fait face à ses responsabilités, et s'il a pris la parole ce n'est pas pour faire de la langue de bois. Car pour Neymar, il est évident que des choses doivent changer au Paris SG, et notamment l'attitude de certains joueurs moins expérimentés. Tout comme Dani Alves, le Brésilien estime que du côté du PSG il faut plus tenir compte de l'avis des footballeurs ayant goûté au plus haut niveau.

Et Neymar de mettre les choses au point. « On doit être plus hommes sur le terrain. Sur ce que j’ai pu voir sur pas mal de matchs, il manque un peu plus d’écoute. Il faudrait un peu plus écouter les joueurs plus expérimentés qui ont plus de vécu si on veut être une équipe qui grandit. Pour avoir plus d’expérience, il faut plus écouter et respecter. C’est ce que je faisais quand j’étais jeune j’essayais d’apprendre des anciens (...) Les jeunes, ils sont un peu perdus, ils n’écoutent pas. Les anciens donnent des conseils mais ils répondent. Le coach donne des consignes mais ils répondent », constate, un peu désabusé, l'ancien joueur du FC Barcelone, conscient que cela pénalise le Paris Saint-Germain. Le message est passé.