PSG : Neymar sur Tinder ? Internet s'excite

Dans : PSG.

Alors que des captures d'écran d'un compte Tinder avec la photo de Neymar circulaient sur les réseaux sociaux, le Brésilien a mis les choses au clair.

De retour dimanche sur les terrains de Ligue 1, c'était contre l'OL, Neymar n'avait pas besoin de cela pour faire parler de lui. Lorsque ce n'est pas son avenir à Paris ou santé, c'est sa vie privée qui fait régulièrement l'objet de toutes les attentions et les rumeurs. Ces derniers jours, un compte sur Tinder, l'application de rencontre en ligne, a attiré l'attention des utilisateurs. En effet, ce profil affichait fièrement l'identité de Neymar, avec la photo qui va avec. Rapidement devenu viral, ce compte a fait le tour des réseaux sociaux. À tel point que le numéro 10 du PSG a préféré intervenir, coupant court aux rumeurs.

Espero que quem esteja usando o tinder com meu nome... esteja representando bem hein 🤣🤣🤣🤣 #NaosouEu #ÉFAKE — Neymar Jr (@neymarjr) March 21, 2021

Sur son compte Twitter, Neymar a publié un message ironique pour indiquer qu'il n'était absolument pas derrière le compte en question. « J'espère que celui qui utilise le Tinder avec mon nom représente bien hein ... » a écrit le joueur de 29 ans dans un message ponctué de plusieurs smiley moqueurs. Alors que les rumeurs les plus folles circulaient déjà au Brésil et qu'un site de potins nommé GossipDodia prétendait pouvoir confirmer que le joueur parisien possédait bien le compte Tinder, Neymar a une nouvelle fois démenti sur Instagram. « Celui qui l'utilise s'amuse, hein, malheureusement, ce n'est pas le mien » a réaffirmé la superstar.

Neymar de retour, attention les yeux

Blessé en Coupe de France et absent lors de la double confrontation face au FC Barcelone, Neymar a disputé quelques minutes lors du choc contre l'OL ce dimanche soir, remplaçant Kylian Mbappé en seconde période. La question qui suscite néanmoins beaucoup d'interrogations auprès des spécialistes porte sur l'organisation tactique que va devoir concocter Mauricio Pochettino. Face à Lyon, le milieu de terrain composé d'Idrissa Gueye et de Danilo avec Marco Verratti en numéro 10 a fonctionné à merveille. Quid de Neymar quand le Brésilien sera revenu à 100% ? C'est la question que se pose notamment Daniel Riolo, et à laquelle le technicien argentin devra répondre pour conserver l'équilibre de l'équipe. On est loin de Tinder et des conquètes de Neymar.