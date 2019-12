PSG : Neymar successeur de Messi, alerte au Qatar

Dans : PSG.

Relancée par la presse catalane, l'hypothèse d'un retour de Neymar au FC Barcelone lors du mercato 2020 prend du poids. Le PSG doit s'attendre à un été agité autour du Brésilien.

Lorsque le Mundo Deportivo a annoncé à la veille de Noël que Josep Maria Bartomeu avait remis Neymar en haut de la pile des dossiers du prochain mercato du FC Barcelone, tout le monde a souri, le média sportif catalan ayant toujours mis la pression sur le Paris Saint-Germain avec le cas de la star brésilienne. Mais cette fois c’est un autre média qui ne roule pas particulièrement pour le Barça qui confirme que l’actuel leader de la Liga veut effectivement faire revenir Neymar du PSG lors du prochain mercato estival. Et si Barcelone revient sur le cas de son ancien joueur c’est qu’il a forcément une petite idée en tête.

Neymar est chez lui au Barça

ESPN, c’est de lui qu’il s’agit, annonce en effet que si les dirigeants barcelonais vont revenir à la charge auprès de Leonardo et de Nasser Al-Khelaifi, mais également après du Qatar où tout se décide pour Neymar, c’est que le Barça veut faire de l’attaquant du PSG et de la Seleçao le successeur de Lionel Messi quand ce dernier finira par ranger ses crampons. « La direction du Barça pense que Neymar est le remplaçant naturel de Lionel Messi. Le club pense également qu'il sera plus facile de ramener Neymar au Camp Nou étant donné qu’il y a déjà joué et qu'il n'y a pas trop de joueurs à son niveau », explique le média nord-américain. Reste tout de même à faire l'offre qu'il faut pour convaincre l'Emir du Qatar qu'en 2020 il est possible de vendre Neymar à un club avec qui les choses avaient mal tourné en 2019.