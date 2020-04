PSG : Neymar stoppé à la frontière, Paris l'avait prévenu

Dans : PSG.

C’est encore lointain, mais la LFP espère voir le football reprendre au début du mois de juin. Neymar, Cavani et les Sud-Américains repartis au pays pourraient être piégés.

La reprise du football est encore une image bien lointaine à l’heure actuelle, surtout avec la dernière prise de parole d’Emmanuel Macron ce lundi soir. Le déconfinement ne pourra pas débuter avant un mois, et il sera certainement progressif, et sans exception pour le monde du football. Résultat, avec ce scénario, les instances du foot pro ont déjà établi qu’une reprise pourrait avoir lieu à partir du 3 juin, voir du 16 juin dernière limite, pour essayer de terminer en urgence la saison 2019-2020. Enormément de questions restent en suspens devant l’incertitude de la situation, mais si jamais le déconfinement se confirmait le 11 mai, la question du retour des footballeurs partis notamment en Amérique du Sud pourrait devenir délicate. En effet, les frontières sont fermés avec les pays non-européens à l’heure actuelle, et ce « jusqu’à nouvelle ordre ».

Au PSG, Neymar, Cavani, Thiago Silva ou Keylor Navas ont décidé de rentrer au pays avec l’épidémie qui se propageait en France. Le Paris SG ne s'y est pas opposé drastiquement, mais avait prévenu ses joueurs des difficultés éventuelles d'un retour. En effet, difficile d’imaginer que les frontières s’ouvriront au début du déconfinement, surtout que certains pays n’en seront pas au même stade que la France. Selon L’Equipe, le risque de voir Neymar rester bloqué à la frontière, ou bien devoir subir une nouvelle quarantaine pour revenir en France, est réel. A moins que tout cela soit anticipé par le PSG quand l’idée d’une reprise sera plus concrète, les Sud-Américains pourraient bien regarder les premiers entrainements, voire les premiers matchs si jamais la reprise était rapide, depuis leur poste de télévision.