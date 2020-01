PSG : Neymar star au Qatar, l'Emir a tout compris

Si certains se demande pourquoi l'Emir du Qatar tient tant à Neymar au PSG, une pub de la Banque Nationale du Qatar l'explique.

En 2017, le Paris Saint-Germain a payé 222ME au FC Barcelone pour s’offrir Neymar, ce transfert étant encore à ce jour le plus cher de l’histoire du football. Depuis, du côté de Doha, c’est l’Emir en personne qui gère la situation concernant le joueur brésilien, y compris lorsque ce dernier a souhaité repartir au Barça l’été dernier. Et si le Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani tient tant à Neymar, c’est qu’il est bien conscient de l’énorme intérêt marketing de pouvoir compter sur le Brésilien pour l’image du PSG, mais aussi du pays gazier.

La preuve, ce lundi, la Qatar National Bank, sponsor du Paris SG, a sorti son nouveau clip publicitaire dont la star est Neymar. Le footballeur brésilien s’est prêté visiblement avec malice à cette publicité qui va inonder les écrans, ce qui confirme si besoin en était que l'attaquant de la Seleçao et du PSG a une popularité qui dépasse, et de loin, les terrains de football. Et forcément, cela n'est pas pour rien dans sa signature à Paris.

With the right time, you can always make the right decisions!#Neymarjr #MakeTheTimeRight #QNB #QNBGroup pic.twitter.com/XCrUgQfBnV