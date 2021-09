PSG : Neymar, son contrat dévoilé, c'est la folie !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Un média espagnol a dévoilé le contenu exact du contrat signé par Neymar avec le Paris Saint-Germain en 2017. Et les détails financiers donnent le vertige.

Certains penseront que ce n’est pas un hasard si c’est un quotidien espagnol, à savoir El Mundo, qui a mis en ligne les photos du contrat signé il y a quatre ans par Neymar lorsqu’il a décidé de quitter le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Après cet épisode, et suite au refus du Paris Saint-Germain d’accepter le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, il y a désormais une forme d’union sacrée en Espagne contre le club de la capitale, tout cela avec le soutien de Javier Tebas, le patron de la Liga. Quoi qu’il en soit, le média dévoile les 19 pages du contrat entre la star brésilienne et le Paris Saint-Germain et bien évidemment ce sont les détails financiers qui sont les plus succulents. Car on apprend ainsi que la signature de Neymar pour 5 ans avait un coût total de 216.672.000 euros pour le PSG, soit un salaire brut de 3.069.520 euros par mois, plus une prime presque systématique de 541.680 euros.

Neymar et le PSG, un mariage en or

Dans ce contrat, on apprend ainsi que le PSG a évidemment pris à sa charge toutes les dépenses fiscales de Neymar, et les éventuels changements décidés par le gouvernement français en la matière, Nasser Al-Khelaifi assurant un salaire net de 2.125.000 euros par mois au joueur brésilien. Pour El Mundo, ce contrat de Neymar avec le Paris Saint-Germain a « dérégulé » le football mondial, même si c’est oublier qu’au même moment Lionel Messi gagnait nettement plus au FC Barcelone sans que cela ne choque personne. Du côté de Nasser al-Khelaifi, on pourra toujours faire remarquer que la signature de Neymar a permis à l'état français d'empocher des sommes colossales, tandis que le PSG a récupéré l'intégralité des droits à l'image de la star brésilienne, ce qui est évidemment une bonne opération en matière marketing.