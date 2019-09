PSG : Neymar se queda, Gérard Piqué envoie encore un message vaseux

Dans : PSG, Mercato.

Ce n’est une surprise pour personne, puisque Luis Suarez l’avait révélé la semaine dernière, mais Neymar conserve un lien étroit avec le vestiaire barcelonais dont il est parti il y a deux ans. Les principales stars sont toujours là dans la cité catalane, et notamment le célèbre Gérard Piqué. Celui qui avait juré que le Brésilien resterait au Barça en 2017, quelques jours seulement avant son transfert au PSG, a reconnu avoir discuté de son possible retour avec Neymar, et ce y compris quand tout le monde a fini par comprendre que cela ne se ferait pas.

« Il y a eu un long feuilleton, et c’est normal pour ce que c’est et ce que cela représente, mais il faut tourner la page. Je lui souhaite le meilleur, je lui ai parlé, je lui ai dit de faire une bonne saison et qu’on ne sait jamais, que chaque année il y a une opportunité et nous verrons », a lancé le défenseur central espagnol à la Cadena SER. Un message qui remet donc à l’été prochain une nouvelle possibilité de revenir au FC Barcelone, même si d’ici là, beaucoup de choses peuvent se passer, et pourquoi pas une rencontre entre les deux clubs en Ligue des Champions…