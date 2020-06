PSG : Neymar se prend une leçon à 6,7 ME, le Barça rigole

Dans : PSG.

En conflit avec le FC Barcelone depuis son départ au Paris Saint-Germain en 2017, Neymar a perdu la bataille juridique. L’attaquant brésilien devra donc mettre la main à la poche.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le FC Barcelone et Neymar se draguent tout en s’affrontant dans les tribunaux. Rappelons qu’après son départ à l’été 2017, l’attaquant du Paris Saint-Germain, qui avait touché un premier versement de 20,75 M€ en guise de prime à la signature pour sa prolongation en 2016, réclamait la reste du paiement, soit un total de 43,6 M€. L’affaire a donc atterri entre les mains d’un tribunal de Barcelone qui, ce vendredi, s’est prononcé en faveur du Barça. L'international brésilien devra donc payer une compensation de 6,7 M€ au club catalan, on ne peut plus ravi.

« Le FC Barcelone exprime sa satisfaction suite au verdict du Tribunal de Barcelone (...), a réagi le champion d’Espagne sur son site officiel. Le verdict récuse totalement la demande du joueur qui réclamait le paiement de 43,6 M€, et approuve en grande partie la demande présentée par le FC Barcelone selon laquelle le joueur doit rendre 6,7 M€ au club. Etant donné que cette résolution peut faire l'objet d'un appel du joueur, le club continuera de défendre ses intérêts légitimes avec fermeté. » En effet, la presse catalane indique que Neymar, à qui le Barça réclamait 22,5 M€, n’en restera pas là.