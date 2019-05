PSG : Neymar se fout de Paris, c'est un scandale !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le départ anticipé de Neymar de Paris pour le Brésil, sans que visiblement personne ne soit réellement au courant, au point même que désormais il se dit que c'est l'émir du Qatar qui a validé cela, continue de faire des vagues. Et pour Jérôme Alonzo, trop c'est trop et la star brésilienne du Paris Saint-Germain est allée encore une fois trop loin, démontrant que les dirigeants du PSG étaient totalement dépassés et que Neymar abusait en se comportant comme une diva sans limite.

Pour l'ancien gardien de but du Paris SG, tout cela est écoeurant et ne permet pas au club parisien de grandir. « C’est incroyable que rien ne change à Paris ! Comment c’est possible que Neymar fasse tout le temps ce qu’il veut. Il fait tout le temps passer ses intérêts avant ceux du PSG. A quoi cela ressemble encore une fois ? En conférence de presse, Tuchel nous dit qu’il n’est même pas au courant. Cela n’existe pas dans un grand club européen, un joueur qui parte sans le consentement de l’entraîneur. Le chef, c’est Tuchel et pas Henrique. C’est choquant, un grand club ne peut pas fonctionner comme cela. Paris ne franchira pas le cap tant que le PSG laissera passer ces choses », a prévenu Jérôme Alonzo, consterné par cette situation récurrente ou presque depuis que Neymar a signé au Paris Saint-Germain.