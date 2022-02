PSG : Neymar s'agenouille devant Mbappé et Messi

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Revenu de blessure après plus de deux mois d’absence, Neymar a disputé les 20 dernières minutes du match remporté face au Real Madrid (1-0) mardi en Ligue des Champions. Résultat, le numéro 10 du Paris Saint-Germain a déjà montré des signes encourageants pour ses coéquipiers, et pas seulement balle au pied.

Touché à la cheville le 28 novembre dernier, Neymar aura dû attendre plus de deux mois pour retrouver la compétition. Le meneur de jeu faisait son retour dans le groupe du Paris Saint-Germain mardi à l’occasion du choc face au Real Madrid. Bien sûr, après une absence aussi longue, le Brésilien n’a pas débuté ce huitième de finale aller de la Ligue des Champions. L’entraîneur Mauricio Pochettino l’a finalement lancé à la 72e minute à la place de l’Argentin Angel Di Maria.

Neymar réussit un incroyable retour avec le PSG

Une entrée plutôt intéressante puisque Neymar a osé percuter lorsque l’occasion s’est présentée. Il a notamment obtenu un excellent coup franc laissé à Lionel Messi. On ne parlera pas de passe décisive pour Kylian Mbappé. Mais notons tout de même que Neymar est l’auteur de la talonnade pour servir l’attaquant français avant son exploit personnel. Preuve que les deux hommes ont déjà recommencé à se chercher sur le terrain, pour le plus grand plaisir de l’international tricolore.

« On a trois matchs pour refaire ces automatismes-là, a confié Kylian Mbappé en pensant au retour à Madrid. C'est vrai qu'on n’a pas beaucoup joué ensemble mais Neymar a apporté du mouvement et un souffle différent. Il faut qu'il se remette bien, qu'il soit en rythme pour nous aider. » Précieux sur le terrain, Neymar peut aussi soutenir ses coéquipiers dans le vestiaire. En effet, la radio RMC, qui raconte les coulisses du succès parisien, nous apprend que Lionel Messi n’était pas forcément d’humeur à célébrer après son penalty et sa prestation ratés. C’est pourquoi son ami Neymar l’a vite réconforté, en espérant retrouver la meilleure version de la Pulga.