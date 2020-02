PSG : Neymar rêve de Barcelone au mercato, c’est humain

Dans : PSG.

L’été dernier, Neymar a fait des pieds et des mains pour rejoindre le FC Barcelone au mercato. Mais le n°10 du PSG s’est heurté à l’inflexibilité de Leonardo…

Malgré plusieurs propositions officielles transmises par Barcelone au Paris Saint-Germain, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont refusé toutes les offres afin de conserver Neymar encore une saison dans la capitale française. Une bonne décision au vu de la forme affichée par l’international brésilien depuis le mois de décembre 2019. Désormais, le PSG espère que Neymar a trouvé son équilibre à Paris, et qu’i ne demandera pas de nouveau à rejoindre Barcelone l’été prochain. Cela serait malgré tout compréhensible selon Ludovic Giuly, ancien de la maison barcelonaise, qui s’est exprimé à ce sujet dans les colonnes du Parisien.

« C'est humain. Ce n'est pas méchant vis-à-vis du Paris Saint-Germain mais, le Barça, c'est au-dessus. Quand tu es du niveau de Neymar, tu veux être en position de gagner la Ligue des Champions chaque année. Et tu vois qu'à Paris, contrairement à ce que tu croyais, cela ne se goupille pas bien. Forcément, tu es nostalgique. Et, là, si tu as Leo (Messi) ou d'autres qui te disent 'Reviens !', tu n'as qu'une envie : repartir là-bas. Mais on a vu son caractère : il est passé de 'Je veux partir' à 'Je veux gagner la Ligue des Champions avec le PSG'. Ça change tout » a indiqué l’ancien attaquant de Barcelone, qui comprend à 100 % les tergiversations de Neymar en période de mercato. Enfin heureux dans la capitale, comme il l’a confirmé à certains de ses invités lors de sa fête d’anniversaire dimanche soir, Neymar n’aura peut-être plus l’envie de rentrer au bercail l’été prochain. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo l’espèrent, eux qui sont conscients du niveau stratosphérique du Brésilien lorsque ce dernier est en forme…