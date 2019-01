PSG : Neymar réopéré ? Paris tremble de plus en plus

Dans : PSG, Ligue 1.

Victime d'une nouvelle blessure au cinquième métatarse mercredi contre Strasbourg, Neymar commence à susciter de très vives inquiétudes du côté du Paris Saint-Germain. Si dans un premier temps l'optimisme était de rigueur, depuis 24 heures tout le monde commence à voir flou du côté du PSG, Thomas Tuchel reconnaissant samedi que le cas Neymar était réellement sérieux. « Oui je suis inquiet. Neymar a débuté ses soins. Le traitement dépend de l’évolution des prochains jours. C’est trop tôt pour dire ce qu’il faut faire. On pourra donner plus de détails dans une semaine. Tout est possible », a confié l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui a ensuite expliqué que s'il n'avait pas un deuxième Neymar dans son effectif, il avait tout de même des solutions.

Et selon Le Parisien, l'hypothèse d'une nouvelle opération de Neymar est de plus en plus évoquée en interne, ce qui serait évidemment un énorme coup dur pour la star brésilienne, déjà opéré à cet endroit en mars 2018. Ce dimanche, Tite, le sélectionneur brésilien, débarque à Paris pour prendre des nouvelles de la star de la Seleçao. On pourrait donc en savoir un peu plus sur le situation réelle et précise de l'état de santé de Neymar dont l'absence contre Manchester United à Old Trafford, et même pire pour la suite et la fin de la saison, est désormais à craindre.