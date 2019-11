PSG : Neymar remplaçant à Madrid, Daniel Riolo est presque déçu

Dans : PSG.

Thomas Tuchel a fait un choix fort ce mardi en laissant Neymar sur le banc, ce qui lui permet de conserver son système de jeu.

La semaine dernière, Daniel Riolo avait demandé à l’entraineur du PSG de prendre ses responsabilités par rapport à son meneur de jeu brésilien, et qu’il fallait notamment sanctionner son attitude s’il la jugeait incorrecte, en référence à son voyage à Madrid ou sa sortie contre Lille sans passer par le banc de touche. Mais à l’heure où les compositions d’équipe sont tombées et que Neymar n’est donc pas titulaire, impossible de savoir s’il s’agit d’un choix réellement tactique, ou bien si Neymar n’est tout simplement pas jugé assez en forme pour être aligné. De quoi laisser des regrets au consultant de RMC, qui aurait visiblement apprécié de voir toutes les forces offensives du PSG être alignées en même temps.

« Tuchel n'a pas fait le choix de mettre les quatre offensifs parce que Neymar n'est peut-être pas à 100% où parce que c'est un vrai choix ? Finalement le feuilleton prend un épisode de plus. On n'a pas la réponse à savoir s'ils sont tous potentiellement titulaires et s'il fait un choix. Cela m'embête un petit peu, car on repousse les choses. Est-ce que Tuchel est prêt à faire de vrais choix ? Est-ce qu'il a une liberté totale ? Est-ce que la politique peut entrer en ligne de compte ? Moi, mine de rien je crois que ce soir pouvait servir de brouillon, d'essai, et se dire allez on y va je les envoie tous les quatre, car même si je perds on n'est pas éliminé et si cela ne marchait pas il n'y a pas de conséquence. Cela pouvait même lui servir d'excuse. Liverpool, on ferme les yeux on connaît leur équipe. La plupart des équipes, on sait. C'était peut-être l'occasion de tenter un coup », a souligné Daniel Riolo, pour qui le PSG n’aura rien à perdre à Madrid, même si une grosse performance sans Neymar aurait de quoi interpeller sur le rôle du Brésilien.