PSG : Neymar rejoint le PSG en Chine et pourrait jouer contre Monaco

Dans : PSG, Ligue 1, Monaco.

Dans la foulée de la victoire du Paris Saint-Germain contre l'Atlético Madrid, ce lundi à Singapour, Thomas Tuchel a été interrogé sur le retour éventuel de Neymar cette semaine. Et l'entraîneur allemand du PSG a annoncé que la star brésilienne allait rejoindre son équipe mercredi en Chine, où le PSG affrontera l'AS Monaco samedi prochain pour le compte du Trophée des champions. On ne sait cependant pas encore si Neymar jouera tout ou partie de cette première rencontre officielle du Paris Saint-Germain cette saison, mais selon L'Equipe la tendance est à ce que ce soit le cas. Preuve s'il en est besoin que l'international brésilien veut vite tourner la page du Mondial et reprendre le chemin de la compétition avec le PSG.