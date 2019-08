PSG : Neymar refuse de porter le maillot du Paris SG !

Dans : PSG, Ligue 1.

Entre Neymar et le Paris Saint-Germain, le divorce semble désormais inéluctable ou presque. Tandis que le PSG et le FC Barcelone négocient activement pour essayer de trouver un accord rapide, la star brésilienne et son père ont décidé de hausser le ton. Via les réseaux sociaux, Neymar Sr a d'abord liké le message de Rivaldo qui conseillait au joueur de quitter Paris pour retourner au Barça. Et une fois que tout le monde avait bien vu son action, le père de Neymar a retiré son like. Un message clairement envoyé aux dirigeants du PSG et du club espagnol.

Mais c'est une action beaucoup plus spectaculaire qui se serait déroulée dans le secret des vestiaires du Paris Saint-Germain. Ce mercredi, Le Parisien affirme en effet que Neymar aurait très clairement fait savoir à Leonardo qu'il refusait désormais totalement de porter le maillot du PSG, et qu'il était inutile pour le club de la capitale de s'opposer à un départ, sauf à vouloir déclencher un bras-de-fer où personne n'aurait rien à gagner. Même si le Qatar a montré avec Adrien Rabiot et Hatem Ben Arfa qu'il ne craignait pas ce genre de menace, nul doute qu'avec une star aussi coûteuse que Neymar cela pourrait être plus complexe.