PSG : Neymar reçoit l'avertissement d'un ami

Dans : PSG, Ligue 1, OGCN.

Ce samedi, le Paris Saint-Germain défiera l'OGC Nice à l'Allianz Riviera, et à cette occasion Dante, le défenseur brésilien du Gym, croisera la route de Neymar, son compatriote du PSG. S'exprimant sur le site officiel de Nice, Dante avoue toute l'admiration qu'il a pour Neymar, mais s'il admet être fan de la star du Paris SG, avec qui il a joué en Seleçao, Dante prévient ce dernier que pour ce Nice-PSG il n'y aura pas d'amitié qui compte.