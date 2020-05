PSG : Neymar rappelé d'urgence, Paris sent le gros bug !

Dans : PSG.

Pour l'instant, les Brésiliens n'ont pas de quarantaine imposée à leur retour en France. Mais les choses pourraient changer et au PSG on veut vite voir Neymar et ses compatriotes revenir.

Ils sont trois joueurs du Paris Saint-Germain à encore être au Brésil actuellement. Mais les choses pourraient rapidement évoluer pour Neymar, Thiago Silva et Marquinhos, car du côté du PSG on commence à sérieusement s’inquiéter de la situation dans un pays qui est désormais l’épicentre du coronavirus. Pour l’instant, le gouvernement français n’a rien décidé de spécial concernant les personnes qui feraient le voyage entre le Brésil et la France, sachant que les trois footballeurs brésiliens sont autorisés à rentrer à Paris quand ils le souhaitent et sans aucune mesure de confinement imposée. Mais les choses pourraient changer d’ici deux semaines, et du côté de Nasser Al-Khelaifi on veut absolument éviter que Neymar, Thiago Silva et Marquinhos se voient imposer une quarantaine, ou pire encore doivent prolonger un peu leur séjour au Brésil.

Car le Premier Ministre a été clair dans son discours de jeudi, la France fera des choix en fonction de l’évolution de l’épidémie sur la planète. Et le Brésil étant désormais au cœur des préoccupations, le gouvernement français peut désormais changer de stratégie et contraindre ceux qui reviennent de ce pays à s’isoler au moins deux semaines. C’est, selon L’Equipe, le scénario qui inquiète le Paris Saint-Germain, au point que les dirigeants parisiens vont probablement demander à Neymar et ses compatriotes de ne pas attendre plus longtemps pour rentrer en France, une prochaine décision des autorités étant attendue le 15 juin prochain. Le PSG ayant prévu la reprise de l'entraînement le 22 juin, il serait dommage que les trois joueurs en questions soient coincés chez eux à Paris ou encore au Brésil. Préparez les valises...