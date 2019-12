PSG : Neymar protégé par les arbitres, un chiffre dit l’inverse

Dans : PSG.

Comme chaque année, la trêve hivernale est l’occasion de décortiquer un bon nombre de statistiques. Ce dimanche, l’une d’entre elles, concernant le Paris Saint-Germain, est extrêmement surprenante.

Et pour cause, Culture-PSG rappelle qu’à mi-championnat, Paris est l’équipe de Ligue 1 qui a le moins les faveurs du corps arbitral avec seulement 10,4 fautes sifflées en faveur du PSG par match, en moyenne. Avec ce chiffre, le PSG est tout simplement l’équipe dernière au nombre de fautes sifflées en sa faveur. Une statistique étonnante pour ne pas dire à peine croyable quand on sait que le Paris Saint-Germain est, de loin, l’équipe qui provoque le plus ses adversaires par le dribble avec des joueurs tels que Mbappé, Di Maria, Draxler ou surtout Neymar.

Paris pas assez protégé par les arbitres ?

A ce sujet, un autre chiffre confirme l’impression visuelle : le Paris Saint-Germain est l’équipe qui tente le plus de dribbles par match : 25,6 en moyenne, devant Nice, Lyon, Nantes et Bordeaux. Un véritable paradoxe qui interroge forcément du côté de la direction du Paris Saint-Germain. Surtout quand on sait que depuis l’arrivée du Qatar à Paris en 2011, le nombre de fautes subies par le PSG en moyenne par match a toujours été plus élevé, avec un pic en 2011-2012 (14,6 fautes sifflées en faveur de Paris par match en moyenne). Reste à voir si ce chiffre augmentera au fil de la saison, ce qui satisferait assurément Thomas Tuchel et la direction parisienne.