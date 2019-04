PSG : Neymar prié de se taire en public et ne pas sortir les poings

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar a fait parler de lui après la finale de la Coupe de France, d'abord en collant une taloche à un impertinent, mais également en affirmant que certains jeunes joueurs du Paris Saint-Germain feraient mieux d'écouter les conseils de leurs ainés, plus expérimentés, que de toujours discuter ce qu'on leur dit. Des propos qui ont évidemment mis la puce à l'oreille de ceux qui voient une vraie cassure au sein du vestiaire du Paris SG. Pour Thomas Tuchel, si Neymar a le droit de penser ce qu'il veut, il doit garder son opinion en interne et ne pas se répandre un peu partout.

L'occasion aussi pour l'entraîneur allemand d'évoquer l'incident d'après-finale, qu'il n'a pas non plus apprécié. « Je vois ce que veut dire Ney. Mais ce n’est pas quelque chose à dire en public. La seule chose que je peux dire c’est qu’il y a des joueurs qui aiment gagner et d’autres qui détestent perdre. Tout le monde aime gagner, mais il n’y a pas assez de joueurs qui détestent perdre. On doit avoir plus de joueurs qui détestent perdre. Une finale ne se prépare pas à l’entrainement de la veille ou deux jours avant. Ils doivent être prêts pour ce match et on doit avoir plus de joueurs qui détestent perdre. Je préfère qu’on parle entre nous, dans le vestiaire. Il est nécessaire de faire ça pour grandir et s’améliorer. Il n’y a pas de problème entre Neymar et Mbappé, pas du tout. On peut discuter et avoir des opinions différentes, mais on doit discuter entre nous, a d’abord confié Thomas Tuchel, avant de répondre à une autre question sur l’incident entre Neymar et un spectateur. Je n’aime pas ça. Je n’ai pas vu la scène. Tout le monde m’a raconté mais ce n’est pas possible de faire ça. C’est difficile de monter dans les tribunes après une défaite mais on doit accepter. On ne peut pas cautionner son geste envers le spectateur. »