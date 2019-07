PSG : Neymar prêté au mercato, c'est la folle rumeur du jour !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le mercato de Neymar nous réserve décidément chaque jour de nombreuses surprises.

Régulièrement, l’attaquant brésilien est annoncé proche du Barça, qui multiplierait les tentatives et étudierait toutes les options financières pour rendre possible son retour. Mais ce mercredi, c’est une rumeur totalement inattendue qui est dévoilée par Esporte Interativo, chaine sportive très active dans le pays du football roi. En effet, le média brésilien affirme que Flamengo tenterait un incroyable coup de poker dans ce dossier, avec une offre de prêt de six mois soumise au PSG pour Neymar.

Le plus dingue dans cette information, c’est que, bien que compliqué à trouver, un accord serait toutefois possible entre le Paris Saint-Germain et le club brésilien. L’objectif de ce prêt, qui ne déplairait pas à la star francilienne, pourrait notamment être de laisser un peu de temps au FC Barcelone afin de réunir les fonds pour recruter Neymar dans six mois ou dans un an. La rumeur est incroyable pour être vraie, un retour dans le championnat brésilien n'étant pas prévu au programme, sans compter le problème du salaire de Neymar. On sera de toute façon rapidement fixé puisque le mercato brésilien ferme officiellement ses portes jeudi soir…