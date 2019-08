PSG : Neymar prêt à payer 20ME pour un accord Barça-PSG !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Tandis que de nombreuses sources espagnoles affirment que le transfert de Neymar au FC Barcelone ne se fera finalement pas, Sport croit toujours qu'une solution est possible. Et le média catalan affirme même que la star brésilienne du PSG est prête à investir financièrement dans la transaction pour qu'elle aboutisse. Alors que Paris réclamait 150ME et des joueurs, le Barça n'est monté qu'à 130ME, ce qui aurait alors poussé le clan Neymar, informé en temps réel des négociations, à proposer que le joueur mette lui même 20ME de sa poche pour aider à finaliser le deal.

A priori cette solution aurait été repoussée par le Paris Saint-Germain sans toutefois que l'on sache pourquoi. Sport estime que tout est espoir n'est pas perdu pour le FC Barcelone, Neymar étant déterminé à partir. Mais en dehors de ce média, plus grand monde ne croit que ce transfert spectaculaire pourra se faire d'ici lundi minuit. Et le Brésilien pourra probablement faire l'économie de ses 20ME...