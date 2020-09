PSG : Neymar prend Leonardo en otage en plein mercato

Dans : PSG.

Mécontent du début de saison du Paris Saint-Germain, l’attaquant brésilien Neymar aurait menacé de faire ses valises si le club de la capitale ne réagissait pas sur le marché des transferts. Un coup de pression dont le directeur sportif Leonardo se serait bien passé.

Plus que de la joie, le Paris Saint-Germain éprouve surtout du soulagement après la victoire arrachée contre le FC Metz (1-0) mercredi, son premier succès de la saison en Ligue 1. Rappelons que les Parisiens avaient débuté l’exercice avec deux défaites, dont celle douloureuse face au rival de l’Olympique de Marseille (1-0) au Parc des Princes dimanche dernier. Avec les suspensions qui ont suivi et celles qui viendront peut-être par la suite. Ajoutez à cela les cas de contamination au Covid-19 qui font vivre un enfer à l’entraîneur Thomas Tuchel, et l’on obtient un contexte particulièrement inconfortable pour le club de la capitale à l'entame d'une saison très compliquée pour tout le monde, y compris le PSG.

Et la situation pourrait bien empirer au PSG si Neymar vient à en rajouter une couche. Car selon les informations du média espagnol Don Balon, l’attaquant parisien aurait manifesté son mécontentement vis-à-vis du coach allemand. Mais ce n’est pas tout. L’international brésilien aurait également menacé de partir si le directeur sportif Leonardo ne renforçait pas suffisamment l'équipe. Preuve que l’ancien joueur de Santos, comme son coéquipier Kylian Mbappé qui s’est récemment exprimé, ne sent pas l’effectif actuel capable d’atteindre les objectifs fixés, principalement en Ligue des Champions. Leonardo va donc devoir sérieusement muscler son mercato, même si ce dernier a déjà fait savoir en juin dernier qu'aucune dépense énorme ne sera réalisée lors de ce marché des transferts pour le Paris Saint-Germain.