PSG : Neymar préfère Rihanna aux Trophées UNFP

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar avait fait l'effort d'assister aux trophées UNFP l'an dernier après sa première saison au Paris Saint-Germain, mais la star brésilienne du PSG, informé qu'il n'avait aucun prix, a préféré zapper le petit rendez-vous du foot français, comme tout ceux qui ne sont pas récompensés. Cependant, Neymar avait également une bonne excuse pour ne pas venir, puisque via son compte Instagram, la star brésilienne du Paris SG a diffusé une photo où on le voit en compagnie de Rihanna visiblement dans une boite de nuit.

« Reine et femme de pouvoir », a commenté Neymar Jr au sujet de l'une des plus grandes stars mondiales du showbiz mais également de la mode. Rihanna vient en effet de signer un contrat colossal avec le groupe français LVMH afin de lancer sa propre marque de prêt-à-porter. Nul doute que Neymar et Rihanna ont parlé de business et de Paris. De quoi donner donc un bon motif pour le joueur brésilien du Paris Saint-Germain de sécher une soirée longue et il faut l'avouer un brin ennuyeuse, du moins avant le coup de théâtre final signé Kylian Mbappé.