PSG : Neymar peut tuer le Barça, l'incroyable accusation !

Du côté du FC Barcelone, et deux ans après s'être fait cracher dessus par le clan Neymar, on est décidé à passer l'éponge afin de faire revenir la star brésilienne. Mais si Josep Maria Bartomeu est prêt à toutes les folies pour réaliser le come-back de l'attaquant du Paris Saint-Germain, cette décision ne fait pas l'unanimité, loin de là même. Ancien directeur et membre du conseil d'administration du Barça, et candidat battu à la présidence du club catalan, Toni Freixa a confié sa désolation face à ce probable retour de Neymar au FC Barcelone.

Et l'ancien dirigeant de frapper fort et même très fort. « Je suis abasourdi par tout cela. Je ne comprends rien. J'espère que le retour de Neymar à ces conditions c'est un mensonge. Le piège, dans cette opération, est de nous faire croire que c'est Lionel Messi qui demande le retour de Neymar, c’est pour détourner l’attention (...) Nous mettons en péril le projet sportif et la viabilité économique du Barça. Je ne comprends pas quels intérêts sont en jeu, mais ceux du Barça ne sont pas évidents... », a lancé, dans différents médias, Toni Freixa, visiblement pas d'accord avec Josep Maria Bartomeu sur le cas Neymar. Il n'est toutefois pas certain que cela changera la donne.