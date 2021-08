PSG : Neymar part en vrille, Riolo enflamme la toile

Dans : PSG.

Daniel Riolo cartonne déjà Neymar, alors que le Brésilien n’a pas encore repris l’entrainement. Mais des clichés du joueur du PSG font rira jaune le consultante RMC.

Neymar est attendu ce mardi pour son retour à l’entrainement. Rentré en Europe, il a suivi la défaite du PSG face à Lille de dimanche lors du Trophée des Champions depuis les écrans de télévision, lui qui a disputé la finale de la Copa America avec le Brésil il y a trois semaines. Depuis, le numéro 10 du Paris SG a totalement coupé avec le ballon rond, et a clairement profité de la vie. Ces derniers jours, il a retrouvé plusieurs de ses amis, dont Marco Verratti, du côté d’Ibiza pour passer un peu de bon temps et savourer jusqu’au bout de ses dernières vacances avant longtemps.

Comme c’est souvent de rigueur, volontairement ou non, des clichés de ses vacances espagnoles ont fleuri sur les réseaux sociaux, avec des pauses pas forcément flatteuses pour Neymar. Le Brésilien a laissé disparaitre ses abdominaux derrière un ventre légèrement arrondi, et il n’en fallait pas plus pour mettre le feu à la toile. Le milieu offensif du PSG, souvent pointé du doigt pour son hygiène de vie discutable, ses parties de poker ou de jeux vidéos pendant la nuit, et sa propension à se laisser aller en vacances, a un peu trop coupé pendant l’été.



On dirait Neymar...

De quoi inspirer une moquerie assez facile pour Daniel Riolo, qui s’est amusé de voir à quel point on aurait pu prendre Neymar pour… Neymar. Le polémiste de RMC n’en doute pas une seconde, c’est bien le Brésilien du PSG qui est sur les clichés, mais dans un état physique qui laisse à penser que, comme les étés précédents, il va devoir cravacher pour retrouver sa légèreté et sa première accélération. Cela n’empêche en général pas le « Ney » d’être décisif en Ligue 1 dès qu’il retrouve du temps de jeu, mais il faudra certainement attendre encore un peu avant de voir le meilleur Neymar.

Une publication partagée par NJ 10 🇧🇷 (@neymarjr)

En tout cas, ces photos et la réflexions de Daniel Riolo ont mis en ébullition les supporters parisiens, qui sont très partagés par rapport à l’attitude de leur star pendant ses vacances. Pour beaucoup, le Brésilien ne changera jamais et se rapproche niveau hygiène de vie, de Ronaldinho plus que de Cristiano Ronaldo. Alors qu’il a prolongé au printemps dernier et se prépare à quasiment terminer sa carrière au PSG, Neymar ne fait pas partie de ceux qui « charbonnent » pendant l’été, comme Karim Benzema ou Sergio Ramos. Début de réponse donc ce mardi, avec le retour attendu de Neymar au Camp des Loges, et des tests physiques qui vont permettre de savoir quand l’ancien barcelonais sera enfin prêt à en découdre pour cette saison 2021-2022.

Incroyable comme il ressemble à Neymar !! pic.twitter.com/1VjHkNtj9y — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 2, 2021

Mais à l’image de ce qu’il a décidé avec Kylian Mbappé lors du Trophée des Champions, Mauricio Pochettino ne compte pas précipiter les choses, et préfère prendre son temps et compter sur des stars au top à la fin du mois d’août. Résultat, le PSG risque encore de présenter une équipe beaucoup moins effrayante sur le papier lors des prochains matchs. C’est un choix assumé, même si Paris l’avait finalement payé la saison passée, les points perdus en début d’exercice n’ayant jamais été véritablement rattrapés par la suite. Ce qui a permis à Lille d’aller chercher le titre de champion de France.