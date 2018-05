PSG : Neymar parle mercato et il frappe fort !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le Brésil a quitté le continent sud-américain pour rejoindre l'Europe et plus précisément l'Angleterre, où la Seleçao affrontera dimanche prochain la Croatie à Anfield en match de préparation pour le Mondial. Avant de prendre l'avion, Neymar et ses coéquipiers avaient rendez-vous avec la presse à la fédération brésilienne de football et c'est une véritable cohue que la star du Paris Saint-Germain s'est retrouvé en compagnie de journalistes espagnols, lesquels l'ont immédiatement interrogé sur son éventuel départ du PSG pour rejoindre le Real Madrid lors du prochaine mercato.

La réponse de Neymar, relayée par Radio Globo, a été claire et nette concernant ce sujet d'un transfert chez les Merengue. « Mon objectif c’est l’équipe du Brésil et vous venez là pour me parlez de ces conneries, franchement ça ne vaut même pas la peine de répondre », a rétorqué le joueur brésilien, histoire de bien faire comprendre que tout ce qui se disait sur son souhait de partir du PSG était de pures inventions et le fruit du fantasme de certains médias espagnols. Neymar espère donc avoir tourné la page définitivement sur ce thème du mercato et il veut désormais uniquement penser à l'équipe du Brésil, qui aura beaucoup à se faire pardonner lors du Mondial en Russie.