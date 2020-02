PSG : Neymar out à Dortmund, il n'y a aucun suspense !

Dans : PSG.

Invité à s’exprimer sur un possible forfait de Neymar contre le Borussia Dortmund la semaine prochaine en Ligue des Champions, Thomas Tuchel a inquiété les fans du PSG après la victoire à Dijon.

« Je ne peux pas assurer à 100% que Neymar sera là contre Dortmund (...) Je ne sais pas, on va discuter et décider vendredi, le plus tard possible. On ne peut pas risquer sa santé » a expliqué l’entraîneur du Paris Saint-Germain, pas convaincu du tout que Neymar sera opérationnel pour le déplacement à Dortmund la semaine prochaine. Dans le clan de l’international brésilien, un forfait est également évoqué même si pour l’heure, aucune décision officielle et définitive n’a encore été prise. Toutefois, la participation de Neymar à ce choc de Ligue des Champions fait peu de doutes selon Etienne Moatti, lequel a indiqué sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe que selon lui, le n°10 du PSG sera bien présent contre le BVB.

« J’ai l’impression que Thomas Tuchel ne croit pas ce qu’il dit. Il n’y a pas de risque du tout pour Neymar de jouer le match à Dortmund. Neymar, il est déjà rétabli, il s’entraîne complètement normalement depuis plusieurs jours et c’est simplement le principe de précaution qui est pris avec Neymar, qui a déjà raté les huitièmes de finale les années précédentes. Il sera à Dortmund sans aucun problème et il sera à 100% de ses capacités » a estimé le journaliste, pour qui tout cela ressemble à un énorme coup de bluff de la part de Thomas Tuchel. Espérons-le pour le Paris Saint-Germain, qui a déjà été contraint de composer sans Neymar lors des affiches décisives de Ligue des Champions les deux dernières saisons. Assurément, un nouveau forfait en C1 pour Neymar représenterait un terrible coup dur pour le Paris SG.