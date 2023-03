PSG : Neymar ou Messi, Galtier doit virer une star !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Sans Neymar blessé à la cheville, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont offert un récital face à l'OM dimanche. Le duo a fait oublié le trio MNM au PSG. Pour Ludovic Obraniak, il est clair que l'équipe de Galtier ne doit désormais jouer qu'à deux devant.

Dimanche soir, le classico OM-PSG a permis de ressusciter la grande équipe parisienne le temps d'une soirée. Face à un sérieux challenger marseillais, les Parisiens ont offert une démonstration de football avec un succès 3-0. Les deux hommes forts du PSG furent bien sûr Lionel Messi et Kylian Mbappé, auteurs d'un but et de deux passes décisives pour le premier, de deux buts et d'une passe décisive pour le second. Une grande prestation réalisée sans Neymar, forfait pour une blessure à la cheville connue contre Lille le week-end précédent.

Messi ou Neymar, Galtier doit sacrifier une star au PSG

Une fois encore, il apparaît évident que le PSG est plus performant avec deux stars de son trio que trois. Si Kylian Mbappé semble quand même indéboulonnable dans l'équipe parisienne, la question se pose de mettre sur le banc l'un de ses deux acolytes. Lionel Messi ou Neymar ? Pour une question d'équilibre collectif et défensif, Christophe Galtier doit choisir entre les deux hommes. Dans l'Equipe de Greg, Ludovic Obraniak notamment l'exhorte à prendre ses responsabilités.

« Depuis le match de Marseille, il y a un changement de système, qui est plus à même de satisfaire les deux qui vont être devant. Moi, le seul problème que j’ai, c’est lorsqu’il joue en 4-3-3 ou en 4-4-2 et qu’il joue avec les trois. On a vu que ce n’était pas possible. Au haut niveau, trois joueurs qui ne défendent pas, on va dire deux et demi parce que Neymar fait un peu plus les efforts que les deux autres, c’est impossible dans le football moderne. Donc, ce système-là (le 3-5-2) te permet d’être un peu plus compact. Je ne stigmatise pas Neymar, je dis juste qu’entre Messi et Neymar, parfois il va falloir faire un choix. Si on avait mis Neymar avec Mbappé à Marseille, pour moi la donne aurait été pareille. Les deux ont cette complicité sur le terrain, ça ne bouge pas. Les une-deux, les passes… ça aurait pu fonctionner aussi », a t-il développé. La blessure de Neymar a finalement du bon pour Christophe Galtier, celle de pouvoir se passer du Brésilien sans le heurter. Reste à voir s'il le maintiendra sur le banc lors de son retour, surtout si le parcours européen du PSG se poursuit au printemps.

