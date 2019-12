PSG : Neymar ou Mbappé, un futur choix pour le Qatar ?

Dans : PSG.

Entre Kylian Mbappé et Neymar c'est la franche camaraderie si l'on en croit les célébrations toujours amicales entre les deux joueurs du PSG. Mais les deux stars du Paris Saint-Germain ont quand même les dents très longues.

Avec le champion du monde français et la star brésilienne, le PSG a clairement deux candidats potentiels au Ballon d’Or dans les années à venir. Et c’est une évidence, cela a l’air de bien se passer actuellement entre Kylian Mbappé et Neymar Jr. Mais pour Nabil Djellit, il est évident que cette situation ne peut pas durer éternellement, la cohabitation entre des footballeurs aussi charismatiques et doués n’étant pas faite pour durer. A un moment ou à un autre, l’Emir du Qatar devra probablement trancher et donne un bon de sortie à Mbappé et Neymar.

Le journaliste en est convaincu, l’une des stars partira au mercato. « Neymar et Kylian Mbappé fonctionnent en bonne intelligence. Mais quand même, il y a une compétition entre les deux. Initialement, quand Neymar arrive au PSG en 2017, c'est pour être le numéro 1 et que Kylian Mbappé se mette à son service. Mais depuis, la situation a évolué. Je pense que ça reste des loups, et ils visent tous un peu la même chose, c'est-à-dire être le numéro 1. A mon avis, il n'en restera qu'un», a confié Nabil Djellit, qui ne croit pas à une éternelle entente à 100% entre les deux stars parisiennes. Et cela même si pour l'instant, Kylian Mbappé et Neymar se régalent de jouer ensemble au Paris Saint-Germain. L'avenir dira si le journaliste de France-Football avait vu juste dans ce dossier très spectaculaire compte tenu du talent des deux footballeurs parisiens et de la valeur marchande qu'ils représentent sur le marché des transferts.