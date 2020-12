PSG : Neymar ou Mbappé, l'accusation choc contre Tuchel

Dans : PSG.

L'annonce du licenciement de Thomas Tuchel par le Paris Saint-Germain délie les langues dans le vestiaire du PSG. Et l'entraîneur allemand a les oreilles qui sifflent.

Au pied des son sapin de Noël, Thomas Tuchel a trouvé une lettre de Nasser Al-Khelaifi lui annonçant qu’il n’était désormais plus l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Tout cela doit encore être négocié entre les avocats du PSG et ceux du technicien allemand, mais c’est clair, à la reprise de la saison Tuchel aura laissé sa place à Mauricio Pochettino sur le banc du club de la capitale. Depuis l’annonce fracassante du limogeage de celui qui a mené Paris en finale de la Ligue des champions l’été dernier, on en sait un peu plus sur ce qui a déclenché cette décision totalement inattendue validée par l’Emir du Qatar. Et si l’interview accordée par Thomas Tuchel à Sport1 a forcément mis en furie le board du PSG, cela n’a été qu’un élément de plus à charge contre le coach. Du côté de Doha, même si cette décision coûtera au final 7ME, il était clair que l’on n’en pouvait plus des performances trop chaotiques du Paris Saint-Germain.

LE PSG TROP DEPENDANT DE NEYMAR ET MBAPPE

Et sur le plan tactique, une bonne partie des joueurs n’en pouvait plus de la tactique préconisée par un Thomas Tuchel sans idée. « Au sein du vestiaire, beaucoup s’étonnaient du plan de jeu simpliste, selon eux mis en place par Tuchel et qu’ils résumaient ainsi : donner le ballon à Neymar et/ou Kylian Mbappé et après on verra. Une idée assez réductrice et dangereuse. Quand les deux stars manquaient à l’appel, Paris ne proposait plus grand-chose, abandonné aux coups d’éclat d’un Angel Di Maria ou la science de la passe de Rafinha. Pour l’état-major parisien, l’équipe doit produire un spectacle constant, avec des volontés offensives et joueuses », explique Le Parisien. Lassé de voir le Paris Saint-Germain dépendre uniquement des deux stars, Nasser -Khelaifi et Leonardo ont décidé que la blague avait assez duré et qu’il fallait sacrifier immédiatement Thomas Tuchel. Mauricio Pochettino va devoir relancer le PSG en sachant qu’il ne pourra pas uniquement tout miser sur Neymar et Mbappé.