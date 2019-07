PSG : Neymar ou Dembélé, réponse imminente de Barcelone ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Comment réussir à faire revenir pour un minimum de cash un joueur que vous avez vendu 222ME il y a seulement deux ans ? C'est à ce casse-tête que les dirigeants du FC Barcelone font face actuellement, le Barça étant évidemment très tenté de faire revenir Neymar du Paris Saint-Germain afin d'aligner une incroyable attaque avec Lionel Messi, Antoine Griezmann, Luis Suarez et Neymar. Mais pour financer l'opération, et malgré Pini Zahavi qui tente des montages diaboliques, le club espagnol se refusait à faire certains choix, et notamment à celui de vendre Ousmane Dembélé ou à l'inclure dans le deal. Cependant, ce lundi, le quotidien AS affirme que finalement le FC Barcelone pourrait décider de laisser partir l'attaquant français.

« La venue de Neymar impliquerait presque certainement les adieux de Dembélé. Cela reviendrait à ne pas croire en un joueur qui a coûté 140ME dont Bartomeu a déclaré qu'il était "meilleur" que Neymar. Parmi les techniciens du Barça, il y a des opinions divergentes concernant Ousmane Dembélé. Certains estiment qu’il est capable d’exploser dans sa troisième année de contrat, car il dispose des conditions naturelles idéales pour réussir. D’autres sont plus critiques et considèrent que son irrégularité, son manque de lecture du jeu et ses mauvaises prises de décision, sans parler de ses blessures, ne seront jamais résolus (...) Le PSG voulant impérativement récupérer l'argent versé pour Neymar, que ce soit en cash, ce qui est impossible pour le Barça, ou avec des joueurs. L'opération ne semble donc possible qu'avec Ousmane Dembélé », explique Juan Jimenez, qui estime que c'est désormais à Josep Bartomeu de trancher une bonne fois pour toute dans ce dossier Neymar. Et AS de préciser qu'une réponse du patron du FC Barcelone est imminente.