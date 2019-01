PSG : Neymar opéré ou pas, Paris met ippon une polémique inventée !

Dans : PSG, Ligue 1.

Tandis que Neymar a passé mardi des examens complémentaires dans une clinique parisienne afin de voir si les choses évoluaient un peu depuis sa fracture du 5e métatarse il y une semaine lors du match de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg, des rumeurs font état d'une polémique entre le PSG et le clan brésilien. Certains médias, dont Canal+ notamment, affirmaient que le club de la capitale souhaitait que Neymar soit opéré, même s'il devait renoncer à la suite de la saison, tandis que du côté brésilien, on militait pour un traitement plus léger.

Mais, à priori, tout cela est faux. Car comme l'explique ce mercredi Le Parisien, le Paris Saint-Germain n'a pas encore émis d'avis définitif sur la situation de Neymar. « Le PSG se donne encore du temps pour évaluer au mieux la meilleure option. Au sein du club, on assure qu’aucune des deux options n’est privilégiée à ce stade de la réflexion », précise le quotidien francilien. La seule certitude à ce stade est que la star brésilienne du Paris SG sera malheureusement absente de la double confrontation face à Manchester United. Pour connaître la suite, il est encore trop tôt même si une décision devrait être rapidement prise, histoire de ne pas répéter la valse-hésitation de l'an dernier.