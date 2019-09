PSG : Neymar ne vit que pour Paris, c’est gros mais ça marche

Dans : PSG, Ligue 1.

Pour son deuxième match de la saison au Parc des Princes ce mercredi, Neymar sera-t-il de nouveau sifflé ? Rien n’est moins sûr.

Pour commencer, le Collectif Ultras Paris a promis une indifférence totale envers l’attaquant du Paris Saint-Germain. Quant au reste du public, on imagine que les récents exploits du Brésilien ont tout changé. Rappelons que l’ancien joueur de Santos, secoué pour sa volonté de revenir au FC Barcelone et pour sa déclaration sur la remontada, a permis au PSG de battre Strasbourg (1-0) et l’Olympique Lyonnais (0-1). Et si ses deux buts ne suffisaient pas, Neymar et son équipe de communication en font des tonnes sur les réseaux sociaux ! Depuis quelques semaines, les publications du Parisien ne concernent que le club francilien, ce qui n’est pas vraiment dans ses habitudes.

« C’est une stratégie de communication somme toute logique, a estimé Sébastien Bellencontre, le fondateur de l’agence de communication sportive 4Success, interrogé par 20 Minutes. Je trouve que c’est fait de manière intelligente. C’est vrai qu’il ne communique plus qu’à travers des photos liées uniquement au football et au PSG. C’est peut-être un peu gros, un peu moins naturel que d’habitude mais ce côté institutionnel est indispensable pour redorer son blason auprès des supporters. » A priori, les fans sont beaucoup plus sensibles à son implication sur le terrain.