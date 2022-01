PSG : Neymar ne se moque plus de Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Eloigné des terrains depuis sa grave blessure en novembre dernier, Neymar veut tout faire pour être présent contre le Real Madrid dans deux semaines au Parc des Princes. Le PSG est épaté.

Le 28 novembre dernier, alors que le PSG s’imposait dans la froideur d’un dimanche d’hiver à Geoffroy-Guichard, Neymar était lui sous le choc d’une nouvelle grave blessure à la cheville, l’attaquant brésilien quittant ses coéquipiers au bord des larmes. De plus en plus fragile, le joueur de 29 ans était parti pour des semaines de galère, et compte tenu de son passé, certains craignaient qu’encore une fois le Paris Saint-Germain soit privé de sa star pour les 8es de finale de la Ligue des champions, une mauvaise habitude récurrente pour Neymar. Cependant, là où dans le passé ce dernier avait passé l’essentiel de son temps de récupération à faire la fête, ou du moins avoir une hygiène de vie loin d’être idéale, cette fois l’ancien joueur du Barça a visiblement compris qu’il lui fallait être sérieux. Diffusant sur les réseaux sociaux des images où on l’a vu bosser chaque jour avec un préparateur physique, Neymar est revenu au Camp des Loges avec un physique très affûté, et loin d’afficher les kilos en trop de l’été dernier.

Neymar est sérieux, le PSG apprécie

Hoje é a estreia da minha série Neymar: o Caos Perfeito na Netflix. Queria convidar geral pra assistir junto e comentar aqui no twitter. Só dar o play na Netflix às 18h e comentar usando a #NeymarNaNetflixhttps://t.co/d7KVLw4ZcU — Neymar Jr (@neymarjr) January 25, 2022

Tandis que Neymar affiche sur Netflix son désir d’avoir une image à la hauteur de son talent, il a tout fait pour que ce soit le cas. Même si sa participation au match aller de Ligue des champions contre Madrid le mardi 15 février prochain n’est pas acquise, du côté des dirigeants du Paris Saint-Germain, on est épaté de voir le comportement professionnel du joueur brésilien. « Appliqué, consciencieux, déterminé, il affiche un état d’esprit exemplaire que l’ensemble du club loue, en privé comme en public », explique Damien Degorre dans le quotidien sportif. Pour l’instant les signaux sont tous au vert, et du côté de Mauricio Pochettino on est plutôt confiant. Mais avec l’accord des dirigeants et de Neymar, il a été décidé qu’aucun risque ne sera pris et que le PSG ne forcera pas le rythme de la phase de reprise pour faire jouer celui qui rêve d’aider Paris à sortir le Real Madrid.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Selon L’Equipe, si le timing de ce retour est serré, le fait que Neymar ait respecté au millimètre le programme de travail fourni par le staff médical du PSG est un vrai atout. Et l’entourage du numéro 10 parisien est « convaincu qu’il sera prêt pour la réception du Real Madrid ou au moins figurer dans le groupe qu’annoncera Mauricio Pochettino. » Le challenge est désormais lancé, et si Neymar le réussit, nul doute que le Brésilien aura enfin démontré qu'il a changé dans son approche du métier de footballeur à l'aube d'une année 2022 importante pour le Paris Saint-Germain et pour la Seleçao.