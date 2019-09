PSG : Neymar n'est pas un sauvage, Pierre Ménès dit bravo

Dans : PSG, Ligue 1.

Samedi, contre une formation bordelais très frileuse, le Paris Saint-Germain a joué deux matches différents. Le premier sans Kylian Mbappé, période durant laquelle le PSG aurait pû jouer pendant des heures sans marquer, et le second avec l'attaquant tricolore, ce qui a permis à Paris de trouver la faille, de multiplier les occasions et de montrer un tout autre visage. Pour Pierre Ménès, cette séquence du Paris SG a permis de constater que sans avant-centre sur le terrain la formation de Thomas Tuchel n'est pas du tout la même que celle aperçue après l'entrée en lice de Mbappé. Mais surtout, même s'il a encore besoin de temps de jeu, on a vu un Neymar vraiment impliqué dans le jeu parisien, et content de l'être.

Pour le consultant de Canal+, il faut savoir dire quand Neymar a un comportement impeccable. « Le Brésilien qui est toujours, et c’est bien logique, loin de sa meilleure forme. Ce n’était que son 5e match en 4 mois et il connaît un petit coup de pompe assez compréhensible. Mais en tout cas, il ne se cache pas, il fait jouer les autres et il a une bonne attitude. C’est bien de le souligner aussi », fait remarquer Pierre Ménès, qui ne veut pas que l'on soit toujours sur le dos de la star brésilienne du Paris Saint-Germain.