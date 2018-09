PSG : Neymar n'est pas un plongeur, c'est Liverpool qui le dit

Dans : PSG, Ligue des Champions, Premier League.

Le choc entre Liverpool et le Paris Saint-Germain mardi en Ligue des Champions promet du grand spectacle.

Il faut dire que ce sont deux trios offensifs de grande qualité qui vont s’affronter sur la pelouse d’Anfield. Du côté des défenseurs des Reds, on est conscient de la difficulté de la tâche à la veille de se coltiner Neymar, Mbappé et Cavani. Mais le défenseur écossais Andrew Robertson refuse de céder à la panique. Interrogé par le Liverpool Echo, il parle notamment de Neymar, un joueur de « classe mondiale », mais pas le seul joueur à surveiller selon lui.

« Neymar ? Ce que je sais, c’est qu’il est un joueur de classe mondiale et que nous devons nous méfier de lui. Ses compétences parlent d’elles-mêmes. Oui, les gens disent qu’il tombe facilement après un contact, mais ce n’est pas à nous de décider. C’est à l’arbitre de décider. Nous resterons loin de ça. Nous devons nous concentrer sur ses qualités. Malheureusement pour nous, il en a beaucoup. C’est un joueur dont il faut se méfier. La mauvaise chose pour nous c’est que l’on va devoir se méfier de beaucoup de joueurs. D’un autre côté, nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent leur causer des problèmes » a confié le latéral gauche anglais, qui devra personnellement s’occuper de Kylian Mbappé et non de Neymar, lequel sera opposé au prometteur Trent Alexander-Arnold. Cela promet d’être disputé mardi à Anfield…