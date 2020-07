PSG : Neymar n'est pas la priorité de Paris, Barcelone s'excite !

Dans : PSG.

Du côté du FC Barcelone, le fait que le PSG ne fasse pas de Neymar sa priorité numéro 1 en matière de prolongation provoque un frémissent de plaisir.

Tandis que le dossier Lionel Messi a embrasé la presse sportive espagnole vendredi, du côté des médias catalans on veut toujours s’accrocher au rêve d’un retour de Neymar. Car tout le monde en est persuadé du côté du FC Barcelone, si le Brésilien quitte le PSG et revient, alors Lionel Messi prolongera rapidement son contrat. Et ce samedi, lorsque L’Equipe annonce que contrairement au dossier Kylian Mbappé, Leonardo ne discute pas actuellement d’une prolongation avec Neymar, dont l’engagement au Paris Saint-Germain s’achèvera en 2022, alors c’est un chiffon rouge qui s’agite sous les yeux des journalistes barcelonais. Et notamment de Sport, où l’on est persuadé que l’attaquant brésilien ne veut qu’une chose, c’est quitter le PSG pour revenir au FC Barcelone trois ans après en être parti.

Pour le quotidien sportif, c’est une évidence : « Le silence du PSG sur l’avenir de Neymar est suspect. » Et notre confrère catalan de développer ses arguments sur le retour de Neymar au Barça. « Avec Ney, il n’y a rien eu malgré la fin de son contrat en 2022. Ils ont repoussé les discussions à plus tard, malgré que la position du joueur brésilien soit toujours de signer à Barcelone si cela est possible. Ce silence concernant Neymar surprend », avoue Sport, qui admet quand même qu’il est peu probable que l’Emir du Qatar laissera partir sa star aussi facilement que cela, et qu’il est probable que Leonardo et Nasser Al-Khelaifi monteront au créneau pour essayer de négocier une prolongation.