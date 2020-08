PSG : Neymar n'a pas déteint sur Mbappé, ouf

Dans : PSG.

Visiblement proches, Neymar et Kylian Mbappé ont porté le PSG vers les demi-finales de la Ligue des champions. Mais les deux joueurs ne sont pas tout à fait les mêmes.

Auteur d’un match énorme contre l’Atalanta, même s’il a vendangé quelques occasions incroyables, Neymar a pu compter sur le retour de Kylian Mbappé en seconde période pour finalement faire craquer le club italien et envoyer le Paris Saint-Germain dans le dernier carré de la Ligue des champions. A eux deux, ils ont donné le vertige aux défenseurs de Bergame et du côté de Leipzig on s’attend à souffrir puisque Neymar et Mbappé seront titulaires dès le coup d’envoi. Les deux stars montrent une réelle complicité sur les terrains, mais selon le Journal du Dimanche, on ne peut pas réellement parler d’une amitié profonde entre le Brésilien et le Français. Et à priori cela est plutôt une bonne chose si l’on se place dans l’entourage de Kylian Mbappé.

Le JDD explique en effet que les proches du champion du monde français ont eu peur que les habitudes de Neymar en dehors du football déteignent sur l’ancien monégasque. « Sans être les meilleurs amis du monde, ni les plus proches au sein du vestiaire, ils sont liés par une énergie mue par une admiration réciproque, des délires, des intérêts communs. Un temps, l’entourage du Français a même craint que le mode de vie débridé de Neymar ne déteigne », explique Solen Cherrier. Alors, même si le groupe parisien aime à se faire quelques sorties dans les restaurants de la capitale, Neymar et Mbappé ne poussent pas plus loin leur complicité, et c'est tant mieux pour toute le monde, notamment le PSG qui peut profiter de ces deux énormes talents.