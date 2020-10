PSG : Neymar n'a même pas sa place à Aston Villa, la terrible attaque

Dans : PSG.

Tandis que son contrat avec le PSG expirera en 2022, Neymar est plutôt à l’écoute d’une éventuelle proposition de prolongation de la part des dirigeants franciliens.

L’ancienne star du FC Barcelone se verrait bien prolonger l’aventure au Paris Saint-Germain, comme indiqué il y a quelques jours dans ses colonnes par Le Parisien. Véritable volonté de s’installer dans la durée à Paris ou choix par défaut pour l’international brésilien ? Pour l’heure, difficile à dire tant les clubs se trouvent dans une situation délicate au mercato. Mais il semblerait tout de même que personne ne se batte pour récupérer le n°10 du PSG, dont le comportement instable effraie certains clubs. Ce qui est certain, c’est qu’aucun cador de Premier League ne se positionnera sur Neymar lors du prochain mercato, comme indiqué crument par Andy Goldstein, le journaliste de Talk Sport en Angleterre.

« Je continue à défendre Neymar parce que c’est un joueur à part. Néanmoins, je pensais à toutes les grosses équipes de Premier League et je crois qu’aucun top club anglais n’accepterait d’échanger leur ailier gauche titulaire contre Neymar… et je suis sérieux. Est-ce que Liverpool échangerait Sadio Mané contre Neymar ? Non. Est-ce que Manchester City échangerait Raheem Sterling contre Neymar ? Non. Je suis certain qu’Arsenal préfère garder son capitaine Pierre-Emerick Aubameyang que de récupérer Neymar en contrepartie. Manchester United ? Il est certain que les dirigeants préfèrent Marcus Rashford, qui se bat pour l’équipe pendant 90 minutes. Enfin, Chelsea préfère probablement garder Christian Pulisic qui a un gros potentiel. Je vais même aller plus loin ! Je suis absolument certain que les fans d’Aston Villa n’accepteraient même pas d’échanger Jack Grealish contre Neymar » a lancé l’animateur, humiliant Neymar comme rarement, alors que le Parisien était considéré il y a encore quelques temps comme l’un des trois meilleurs joueurs de la planète. En Angleterre, ce n’est visiblement plus le cas…