PSG : Neymar n’a encore rien fait, Tuchel lui lance un défi

Dans : PSG.

Auteur d’excellentes performances avec le Paris Saint-Germain, Neymar fait le bonheur de Thomas Tuchel. Mais l’entraîneur parisien ne s'enflamme pas (encore).

Les statistiques le confirment, Neymar vit une très bonne période au Paris Saint-Germain. Le numéro 10 parisien, épargné par les blessures, vient d’inscrire 8 buts sur ses 7 derniers matchs de Ligue 1, durant lesquels il a offert 5 passes décisives. Des chiffres auxquels il faut ajouter son implication défensive, celle qui permet à Thomas Tuchel de mettre en place son 4-4-2. L’entraîneur allemand est donc satisfait, mais attend quand même le Brésilien au tournant.

« Ney, la meilleure chose, c'est de regarder ses matchs. Il est super important, super décisif. Il travaille défensivement, ferme des espaces. Il est le leader qu'on souhaite. C'est vraiment une bonne période pour lui, s’est réjoui le technicien. Le défi est de continuer comme ça, de garder l'état d'esprit et la manière de travailler. C'est bien mais c'est juste le début. Nous sommes en janvier. »

Tuchel insiste encore

« Vous savez bien que je suis convaincu que le foot est un effort collectif, a poursuivi Tuchel. Comme je le dis souvent : on attaque ensemble, on défend ensemble. Si on fait ça, nous sommes une équipe très dangereuse. Si on ne le fait pas, nous sommes une équipe normale. Et avec une équipe normale, on ne fait pas de grandes choses. » Le coach du PSG martèle son message, histoire d’être sûr que Neymar et les autres ne l’oublient pas.