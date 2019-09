PSG : Neymar n'a confiance qu'en deux joueurs, devinez qui !

Dans : PSG, Ligue 1.

En signant au Paris Saint-Germain, Neymar savait qu'il rejoignait plusieurs compatriotes, le PSG ayant poussé son désir de bien intégrer la star brésilienne en faisant venir Dani Alves. Mais ce dernier est désormais parti, et Neymar Jr doit donc composer avec l'effectif actuel du Paris SG. Selon Le Parisien, l'attaquant de la Seleçao n'est cependant pas très proche de Marquinhos ou de Thiago Silva, qu'il côtoie pourtant avec son équipe nationale. Non, les deux seuls joueurs à pouvoir se prétendre comme étant relativement liés à Neymar sont deux joueurs assez facétieux pour plaire à la star.

Et le Parisien d'en dire un peu plus. « Au PSG, le Brésilien ne se sent en confiance qu’avec Marco Verratti et Kylian Mbappé, les deux seuls dont il écoute vraiment les avis et avec qui il échange sans superficialité », explique le quotidien francilien, qui précise que si Kylian Mbappé et Neymar font quelques sorties nocturnes, le champion du monde français est nettement plus raisonnable que son coéquipier en matière d'horaire. Pas de quoi étonner quand on sait que la star brésilienne du PSG ne rate jamais une occasion de sortir, on l'a encore constaté cette semaine puisque parti à Barcelone pour son procès face au Barça, Neymar en a profité pour une sortie nocturne à deux jours d'un match du Paris SG. Sacré Neymar.