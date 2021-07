PSG : Neymar, Messi, et Paredes raconte tout

Dans : PSG.

Leandro Paredes fait partie des joueurs bien entourés. Coéquipier de Neymar au PSG, l’Argentin est aussi en équipe nationale avec Lionel Messi.

Le milieu de terrain est apprécié par les stars avec qui il évolue, car il sait aussi bien monter au créneau pour les défendre, que rester à sa place sur le terrain pour les servir dans les meilleures conditions. Cette proximité lui vaut de vivre des moments que tout le monde ou presque peut lui envier. Ainsi, après la finale de la Copa America remportée par l’Argentine au Brésil, Leandro Paredes s’est retrouvé au milieu de Lionel Messi et de Neymar, qui ont discuté de longues minutes. De quoi ? L’ancien du Zénith est aussi connu pour avoir la langue bien pendue, et il a dévoilé en détails la teneur de la conversation que les deux superstars du football mondial ont eu, dans un entretien avec le média argentin Tyc Sports.

« Avec Neymar, on s’était mis d’accord pour échanger nos maillots. Mais à la fin du match, il y avait une telle agitation qu’on n’a pas pu le faire. Quand je suis rentré au vestiaire pour prendre mon téléphone et appeler ma famille, j’ai vu que j’avais un message de Neymar qui me disait qu’il m’attendait devant les vestiaires et je suis revenu pour le trouver. Avec Léo et Ney, nous n’avons pas parlé du match ou de la finale. Nous nous sommes demandés comment chacun allait, comment était la famille, ce que l’on allait faire en vacances et ce que nous avions fait ces 45 derniers jours. C’était plus pour prendre des nouvelles de l’autre, que de revenir sur le match. Ces échanges permettent de réaliser quel genre de personnes ils sont. En plus d’être des stars, ils ont l’humilité de s’asseoir après un tel match, pour parler d’autre chose », a livré Leandro Paredes, qui a été un témoin privilégié de la grande accolade que Neymar est allé donner à Lionel Messi après le premier grand titre international gagné par l’Argentin avec sa sélection.