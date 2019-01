PSG : Neymar mérite de se faire « soulever », ça fait bondir Riolo

Dans : PSG, RCSA, Coupe de France.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain ne savoure pas sa victoire face à Strasbourg (2-0) mercredi.

Les Parisiens sont trop inquiets pour Neymar, de nouveau blessé au pied droit après le traitement de faveur infligé par les Alsaciens. Pas de quoi s’en vouloir pour Thierry Laurey, qui comprend parfaitement l’agressivité de son équipe face au jeu provocateur du Brésilien. « Si Neymar fait ça contre Manchester United, il va se faire soulever de la même façon », a même prédit l’entraîneur de Strasbourg, quitte à choquer certains observateurs comme Daniel Riolo.

« Le problème c’est que ça va jusqu’où ? Parce que moi je veux bien comprendre ce qu’il dit, j’ai souvent reproché à Neymar, effectivement, d’en faire trop, d’être dans la provocation etc. Mais dans ces cas-là c’est quoi ? Ça justifie qu’on le blesse ? Ce que fais le numéro 7 de Strasbourg (Moataz Zemzeni) d’essayer, trois fois, de le déglinguer mais pas qu’un petit peu, vraiment de le découper, mais moi je lui mets rouge direct, a réagi le consultant de RMC. Ce que fait ce joueur c’est stupide. Moi j’ai été le premier à dire quand Neymar en faisait trop, quand il sautait trop, quand il roulait trop et tout. »

« C’est absurde et très grave »

« Mais si tu dis "il faut le soulever parce qu’il provoque", après tu sais plus où tu mets la barrière parce que dans ces cas-là tu justifie le gars qui va aller le blesser. En fait c’est inadmissible ce que Thierry Laurey dit. Non seulement c’est inadmissible mais c’est d’une stupidité sans nom et c’est très grave, a-t-il dénoncé. Parce que tu peux inciter le mec à aller le blesser. Nous on n’en a rien à foutre si son numéro 7 qui est un tocard se blesse pendant quatre mois, c’est absurde ce qu’il dit. » Pourtant, Laurey n'est sûrement pas le seul coach à le penser...