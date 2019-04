PSG : Neymar, Mbappé et Paris déjà sous une menace XXL !

Dans : PSG, Coupe de France, Coupe.

La semaine dernière, Neymar a déjà reçu une suspension de trois matchs en Ligue des Champions pour avoir insulté l’arbitre de PSG-Manchester United en mars.

Sauf que la star francilienne ne serait pas au bout de ses peines. Puisque samedi soir, lors de la remise des médailles après la défaite du club de la capitale en finale de la Coupe de France face à Rennes (2-2, 5-6 tab), le Ney a donné une taloche à un spectateur chambreur dans les tribunes du Stade de France. Un acte qui a forcément fait le tour des réseaux sociaux. Si le Brésilien s’est excusé depuis, avant de retirer son message, ce pétage de plombs pourrait en tout cas lui coûter très cher, comme l’explique Foot Mercato.

« La Fédération pourrait se saisir du dossier Neymar. Si le délégué du match a signalé cet incident dans son rapport, la Commission de Discipline de la FFF se saisira automatiquement de l’affaire. Si ce n’est pas le cas, l’instance peut décider d’elle-même d’ouvrir une procédure via sa Commission d’éthique. Face à l’ampleur de la chose, la FFF n’écarterait pas cette possibilité. Si une procédure était ouverte, Neymar risquerait gros. En effet, les barèmes de la FFF sont connus comme extrêmement sévères. La sanction infligée peut excéder cinq matchs de suspension ferme ! Les choses se corseraient pour Neymar et le PSG par ailleurs, si le spectateur en question portait plainte de son côté », détaille le média, qui précise donc que Neymar aurait alors de grandes chances de louper le début de la saison prochaine en Ligue 1. Avec son compère Mbappé, vu que le Français pourrait, lui, recevoir une lourde sanction d'au moins trois matchs pour son carton rouge subi face à Da Silva. D’ici à la fin mai, la FFF pourrait donc plomber encore un peu plus le PSG...