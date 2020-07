PSG : Neymar-Mbappé deux divas à Paris ? Icardi version Dupond-Moretti

Dans : PSG.

Arrivé au PSG au dernier jour du mercato 2019, Mauro Icardi ne masque pas toute l'estime qu'il a pour Neymar et Kylian Mbappé.

Débarqué au PSG dans les dernières heures du marché des transferts 2019, l’Inter ayant validé son prêt avec option d’achat à l’ultime minute, Mauro Icardi est désormais un attaquant du Paris Saint-Germain, Leonardo ayant finalisé son transfert en juin dernier pour un montant estimé à 50ME. En débarquant dans le vestiaire parisien, l’attaquant argentin savait ce qui l’attendait, et notamment qu’il allait devoir cohabiter avec deux stars du foot, Neymar et Kylian Mbappé. Mais avec une saison de recul, et se confiant à France-Football, Mauro Icardi admet qu’il est épaté par ses deux coéquipiers, et que contrairement à l’image qu’il donne Neymar a une excellent influence dans la vestiaire du PSG.

Pour Mauro Icardi, Neymar et Kylian Mbappé donnent une force supplémentaire au groupe parisien. « Les gens voient peut-être les choses d'une autre manière de l'extérieur, mais la réalité est complètement différente. On sait très bien quel genre de joueur est Neymar. Et quand vous connaissez vraiment l'homme, vous ne pouvez que vous entendre avec lui car c'est quelqu'un qui est loin des histoires que rapportent les médias. C'est un coéquipier qui n'hésite pas à dire les choses en face, à faire attention à ce que les autres se sentent bien. C'est cet état d'esprit dont on a besoin. Les grands joueurs sont les premiers qui doivent donner l'exemple. [...] C'est un gars qui est toujours joyeux et qui s'entend très bien avec tout le monde. Il a une vraie humilité. C'est important d'être naturel car, au final, on est comme une grande famille qui passe presque tous les jours ensemble. Sa bonne humeur nous fait du bien au quotidien. Tout ce que je viens de vous dire sur Ney vaut aussi pour Mbappé. C'est un mec qui est encore jeune mais qui a déjà réalisé de grandes choses. Il est extrêmement mature pour son âge. Son comportement contribue également à la bonne ambiance qu'il y a au sein du groupe », explique l’ancien joueur de l’Inter Milan, qui va devoir retrouver son meilleur niveau, la reprise après la longue pause du foot en France n’ayant pas été facile pour Mauro Icardi.