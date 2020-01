PSG : Neymar, Mbappé, CR7, Messi les explose tous

Dans : PSG.

Pour parler des meilleurs footballeurs de ces dernières années, Angel Di Maria est peut-être le joueur le mieux placé.

Le milieu offensif du PSG évolue en effet chaque jour aux côtés de Neymar et Mbappé. Il a aussi côtoyé Zlatan Ibrahimovic sous les couleurs parisiennes il y a quelques années. Avant cela, il a évolué au Real Madrid en compagnie de Cristiano Ronaldo et partage le maillot de la sélection argentine avec Lionel Messi. Le verdict donc ? Le joueur du FC Barcelone est le meilleur de tous, mais le PSG est celui qui réunit le plus de stars mondiales de très haut niveau. Pas une garantie toutefois pour remporter la Ligue des Champions…



« Messi est le meilleur des quatre. Cristiano Ronaldo est un monstre. Neymar, c’est le bonheur, il s'amuse sur le terrain. Mbappé est plus qu’un animal. S'il garde cette mentalité, il va gagner le Ballon d'Or », a tout d’abord livré Angel Di Maria dans un entretien au média argentin TyC Sports, avant de glisser une petite dédicace à Ibrahimovic. « Zlatan peut paraître fou pendant les matchs. C’est un personnage. Mais en dehors du terrain c’est un gars formidable », a expliqué Di Maria, pour qui le PSG est clairement attendu cette saison en Ligue des Champions. Comme à chaque fois.



« Chaque année, nous avons la pression pour gagner la Ligue des champions, mais avoir les meilleurs joueurs du monde ne suffit pas », a prévenu le joueur du PSG, qui espère tout de même que cette belle réunion de talents à Paris permettra au moins de se frayer un chemin jusqu’aux demi-finales, histoire d’éviter les déceptions des années précédentes.