PSG : Neymar, Mbappé, Cavani, L’Equipe justifie ses attaques

Dans : PSG, Ligue 1.

Cela a chauffé vendredi dernier entre L’Equipe et le PSG, le club de la capitale reprochant au journal sportif un article assez musclé, qui annonçait le départ envisagé de Neymar ou Mbappé devant les difficultés à se sortir du fair-play financier pour Paris. Le champion de France avait envoyé une réponse tout aussi musclée par communiqué, expliquant tout simplement que L’Equipe était « un média de désinformation ». Le jeu de ping-pong continue avec l’édito signé Jérôme Cazadieu ce mardi, et qui justifie, avec un brin de condescendance, ses informations et ses publications.

« La raison de ce déchaînement de violence ? Un article intitulé « Fair-play financier : le PSG contraint de perdre Kylian Mbappé ou Neymar en cas de sanctions ? » Quelle information hautement dangereuse avons-nous donc publiée pour déstabiliser à ce point « le club le plus populaire et le plus titré de France » (sic), comme l’écrit le club parisien ? Cette information émane de plusieurs sources internes au PSG et le sujet est discuté au plus haut sommet (...) Tout en nous accusant d’être un « média de désinformation », le club parisien a appelé ses supporters à se rassembler autour de leur club, sous-entendu à se réunir contre L’Équipe et sa rédaction. Jusqu’à présent, nous n’avons subi qu’un flot d’insultes sur les réseaux sociaux (ce qui est déjà trop), parfois nourris et relayés par des “confrères” supporters du PSG. L’Équipe a déjà connu de telles manœuvres d’intimidation aux relents populistes. Ce fut le cas avec le Bordeaux de Claude Bez dans les années 1980, le Marseille de Bernard Tapie dans les années 1990. La rédaction de L’Équipe ne travaille pas pour le PSG ou toute autre institution mais pour ses lecteurs. La rédaction de L’Équipe ne travaille pas non plus contre le club parisien, ce que nos lecteurs ont bien mesuré en commentant notre article de manière beaucoup plus réfléchie que la direction parisienne dès vendredi soir. L’Équipe continuera à informer comme elle le fait depuis des années, avec sérieux, distance et sans compromission. Cette indépendance nous vaut une fidélité croissante de nos lecteurs », a fait savoir le directeur de la rédaction de L’Equipe, qui se plaint que ses journalistes n’ont pas pu poser de questions lors de la conférence de presse d’avant-match à Belgrade. Une petite vengeance du PSG, bien décidé à entrer dans une guerre froide avec le quotidien sportif.