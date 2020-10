PSG : Neymar massacré en Ligue 1, un chiffre inquiétant

Dans : PSG.

Neymar est souvent critiqué pour la facilité avec laquelle il plonge au moindre contact. Mais c'est confirmé, le joueur brésilien du PSG est bien la cible numéro 1 en Ligue 1.

Plaisir de donner, joie de recevoir. Si aucun joueur du Paris Saint-Germain n’apparait ce lundi dans le classement des footballeurs ayant commis le plus de fautes en Ligue 1 depuis le début de la saison 2020-2021, c’est Neymar qui figure tout en haut de cette même étude lorsqu’il s’agit de compter les fautes subies. L’Observatoire du Football CIES, organisme suisse qui regarde à la loupe les principaux championnat européens, a publié un classement des joueurs qui commettent le plus de fautes, et celui des joueurs qui sont les plus grosses victimes de ces fautes. En Ligue 1, c’est Neymar qui a subi le plus de gestes irréguliers, la star brésilienne ayant été la cible de 14 fautes en 289 minutes de jeu. Et le joueur le plus souvent fautif est Fabien Lemoine, auteur de 21 fautes en 451 minutes sous le maillot de Lorient.

A noter que si l’on se penche sur le Big 5, Neymar est toujours premier au nombre des fautes subies, et toujours devant Angelo Fulgini, le joueur du SCO Angers. Fabien Lemoine restant lui aussi leader du moins prestigieux classement des auteurs de fautes.