PSG : Neymar lynché par Cristiano Ronaldo, ça y ressemble

Comme tout joueur et comme tout homme, Cristiano Ronaldo a ses qualités et ses défauts. Mais l’attaquant portugais de la Juventus Turin est un exemple de sérieux et de travail, contrairement à un certain Neymar?

Le Brésilien pourrait en tout cas se sentir visé par la dernière sortie de CR7, qui a évoqué son hygiène de vie toujours impeccable, son sérieux à l’entrainement, son goût de l’effort et du travail bien fait, afin d’expliquer sa longévité et son niveau de performance. Et quand France Football lui demande pourquoi, à son âge, n’est-il toujours pas fragilisé malgré les enchainements des matchs, il refuse totalement d’évoquer une bonne étoile.

« Regardez les jeunes joueurs ! À 25, 26, 27 ans, combien d'entre eux se blessent de manière récurrente. Vous pensez vraiment que c'est une coïncidence ? Ils disent que c'est de la faute à pas de chance. Mais c'est quoi le manque de chance ? », a livré Cristiano Ronaldo, qui pour beaucoup visait notamment Neymar, qui a accumulé les pépins physiques ces dernières années. Et visiblement, l’excuse de la poisse ne tient pas une seconde pour le buteur de la Juventus. Sur ces trois dernières années, l’ancien prodige de Santos a en effet connu quasiment 20 blessures différentes, certaines mineures, et d’autres plus sérieuses l’empêchant de devenir le véritable troisième homme derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.